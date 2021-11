Golo anulado a Otamendi. Barcelona 0-0 Benfica (1.ª parte)

Jorge Jesus © Miguel Pereira/Global Imagens

Depois da goleada frente ao Paços de Ferreira na Taça de Portugal, o Benfica deslocou-se à Catalunha para defrontar o Barcelona, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Para este jogo, João Mário recuperou da lesão que o afastou dos últimos jogos das águias e voltou à titularidade no meio campo encarnado. Na defesa, André Almeida ocupava a vaga deixada por Lucas Veríssimo, que recupera de uma grave lesão.

Na Catalunha, este era o jogo de estreia do novo treinador dos blaugrana, Xavi que no último sábado somou a primeira vitória à frente da equipa.

Aos 12 minutos, Everton perdeu a bola no meio campo e o Barcelona aproveitou o espaço. Já dentro da área, Ronald Araújo atirou ao lado da baliza Vlachodimos.

A equipa do Benfica teve algumas dificuldades para tirar a bola ao adversário. Até à meia hora de jogo, o Barça foi sempre a equipa mais perigosa em campo, criando dificuldades à linha defensiva encarnada.

Finalmente, aos 33 minutos, na sequência de um canto, o Benfica criou perigo. Yaremchuk cabeceou para uma defesa por instinto de Ter Stegen, que cortou a bola com as pernas.

No minuto a seguir, o Benfica festejou, mas o árbitro anulou o golo. Noutro pontapé de canto, Everton levantou a bola ao segundo poste e Otamenti, de pé esquerdo, marcou. No entanto, a bola fez um arco e saiu do terreno de jogo. O árbitro anulou o lance.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Everton e Yaremchuk.

Onze do Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Ronald Araújo, Sergio Busquets, Depay, Demir, Lenglet, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Nico González e Gavi.

Suplentes do Benfica: Svilar e Hélton Leite; Darwin Nuñez, Meité, Seferović, Pizzi, Lázaro, Taarabt, Gedson Fernandes, Gonçalo Ramos, Morato e Ferro

Suplentes do Barcelona: Neto e Iñaki Peña; Dest, Ricard Puig, Dembélé, Coutinho, L. de Jong, Mingueza, Umtiti, Eric García e Balde.