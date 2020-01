Barcelona despede Ernesto Valverde e anuncia sucessor

Ernesto Valverde deixa o Barcelona depois de dois anos e meio © AFP

Ernesto Valverde foi demitido pela direção do Barcelona. A decisão foi comunicada ao técnico espanhol esta segunda-feira, depois da equipa ter sido eliminada pelo Atlético de Madrid nas meia finais da Supertaça de Espanha.

Em comunicado, o clube anuncia que vai contratar Quique Setién, que já treinou o Betis, para o lugar de Valverde.

Ernesto Valverde conquistou dois campeonatos, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha. Ainda assim, a contestação já se fazia sentir desde a temporada transata. A eliminação na meia-final da Liga dos Campeões diante o Liverpool, depois de vencer na primeira mão por 3-0, deixou marcas no percurso do técnico blaugrana.

Os órgãos de comunicação social espanhóis avançaram ao início da noite o nome de Quique Setién como o mais provável para suceder a Ernesto Valverde, depois de Xavi e Ronald Koeman terem rejeitado assumir o cargo no imediato.

Ernesto Valverde deixa o Barcelona no primeiro lugar do campeonato, com os mesmos pontos do Real Madrid.