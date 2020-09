Barcelona e Atlético de Madrid chegam a acordo para transferência de Luis Suárez

© AFP

O FC Barcelona anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com o Atlético de Madrid para a transferência do avançado uruguaio Luis Suárez, num negócio que envolve o pagamento de seis milhões de euros por objetivos.

Em comunicado, a equipa catalã expressou o seu agradecimento ao internacional uruguaio pelo "compromisso e dedicação" ao clube, desejando "sorte e êxitos futuros".

Suárez, de 33 anos, chegou ao clube na época 2014/15, proveniente dos ingleses do Liverpool, e nas seis épocas ao serviço do FC Barcelona apontou 198 golos, conquistando 13 títulos.

O avançado, que tinha contrato até 2021, não entrava nas contas do novo treinador da equipa, o holandês Ronald Koeman, e vai reforçar a equipa orientada por Diego Simeone, que transferiu o avançado Morata para a Juventus de Cristiano Ronaldo.

O Atlético de Madrid, equipa que conta com o português João Félix no plantel, também confirmou o acordo com o FC Barcelona.

"O Atlético de Madrid e o Barcelona alcançaram um acordo para a transferência de Luis Suárez, condicionado aos exames médicos e ao acordo e formalização posterior do novo contrato do avançado uruguaio com a nossa entidade", refere em comunicado.