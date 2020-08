Barcelona e Bayern garantem últimos bilhetes para disputar a Champions em Lisboa

© Lluis Gene/AFP

FC Barcelona e Bayern Munique completaram este sábado o lote de oito equipas qualificadas para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, que vão ser disputados em Lisboa num formato inédito, devido à pandemia de Covid-19.

A equipa espanhola impôs-se por 3-1 na receção ao Nápoles, depois de ter empatado 1-1 em Itália, na primeira mão, disputada há mais de cinco meses, enquanto os alemães, que tinham vencido no reduto do Chelsea por 3-0, voltaram a bater a equipa inglesa, desta vez por 4-1.

FC Barcelona e Bayern Munique juntam-se a Manchester City e Lyon, que eliminaram na sexta-feira o Real Madrid e a Juventus (não obstante o 'bis' do avançado português Cristiano Ronaldo), e aos quatro apurados de março, antes da interrupção da prova: Atalanta, Leipzig, Paris Saint-Germain e Atlético Madrid, 'carrasco' do campeão Liverpool.

Os quartos de final abrem com o jogo Atalanta-Paris Saint-Germain, em 12 de agosto, no estádio da Luz, seguindo-se o Leipzig-Atlético de Madrid, em 13, no estádio José Alvalade, o FC Barcelona-Bayern Munique, em 14, de novo no estádio da Luz, fechando com o Manchester City-Lyon, em 15, no estádio José Alvalade.

Os vencedores daqueles quatro confrontos, que serão disputados pela primeira vez em uma única partida, encontram-se nas meias-finais (igualmente a uma só mão, nos estádios do Benfica e do Sporting), em 18 e 19 de agosto, enquanto a final está marcada para 23, no Estádio da Luz.