Barcelona escorrega em Sevilha e pode ser alcançado na liderança pelo Real Madrid

O FC Barcelona escorregou esta noite na Andaluzia, ao empatar sem golos frente ao Sevilha, em jogo da 30.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e pode ser alcançado na liderança pelo Real Madrid, no domingo.

A equipa catalã teve mais iniciativa atacante e mais posse de bola (63 por cento contra 37), mas faltou-lhe eficácia e nunca conseguiu superar o bloco sólido montado pelo treinador Julen Lopetegui, nem sequer lhe valendo, desta vez, Lionel Messi para resolver.

O internacional português Nelson Semedo não só foi titular, ao contrário do que tinha sucedido na jornada anterior frente ao Leganés, em Camp Nou, como jogou durante os 90 minutos.

Com estes dois pontos deixados na Andaluzia, o FC Barcelona ainda lidera isolado com 65 pontos, mas pode ser alcançado pelo Real Madrid, caso a equipa 'merengue' saia do País Basco com um triunfo sobre a Real Sociedad, no domingo.

Por seu lado, o Sevilha mantém por ora o terceiro lugar isolado, com 52 pontos, mas também pode ser alcançado pontualmente pelo Atlético Madrid, que soma 49, caso a equipa de João Félix vença na receção ao Valladolid, no sábado.

Noutro jogo da 30.ª jornada, o Granada foi surpreendido em casa pelo Villarreal, que marcou bem cedo, aos 11 minutos, e geriu a vantagem até final, somando três pontos perante a equipa que subiu à I Liga e que tem sido a sensação da época.

O golo que decidiu a partida foi de autoria do avançado Gerard Moreno, a aproveitar as costas da defesa do Granada, na sequência de um lançamento longo, para executar um grande remate imparável de pé esquerdo.

O central português Domingos Duarte, ex-sporting e já internacional 'A', jogou durante os 90 minutos no eixo da defesa do Granada, enquanto o seu compatriota Gil Dias entrou aos 77 minutos a render o lateral-esquerdo Carlos Neva, mas só permaneceria seis minutos em campo, visto que foi substituído aos 83 pelo francês Dimitri Foulquier.

O Villarreal segue em sétimo lugar, com 47 pontos, os mesmos de Getafe e Real Sociedad, quinto e sexto, respetivamente, enquanto o Granada ocupa o nono lugar, com 42.

Finalmente, o Maiorca não foi além de um empate em casa frente ao Leganés, partida em que esteve na frente do marcador desde os nove minutos, graças a um golo do médio Salva Sevilla, na execução de um livre em que meteu a bola por baixo da barreira e surpreendeu toda a defesa adversária.

No entanto, o Leganés logrou o empate a três minutos do fim do tempo regulamentar, também na execução de um livre, pelo médio Óscar, um grande golo, em que a bola ainda embateu na barra antes de entrar na baliza.

O Maiorca está em 18.º lugar, o primeiro abaixo da 'linha de água', com 26 pontos, enquanto o Leganés é o lanterna-vermelha, com 24.