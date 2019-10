Barcelona recusa ir jogar o "El Clásico" a Madrid

© Albert Gea/Reuters

16 Outubro, 2019 • 16:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Barcelona recusa disputar o clássico com o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, como foi proposto esta quarta-feira pela Liga espanhola de futebol, indicou fonte do clube catalão à EFE.

Pub Pub

A Liga pediu à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que o jogo entre o FC Barcelona e o Real Madrid, agendado para 26 de outubro, em Nou Camp, seja disputado na capital espanhola, devido aos incidentes na Catalunha.

Pub Pub

Segundo a mesma fonte, o FC Barcelona já recebeu a notificação da proposta apresentada pela Liga espanhola ao Comité de Competições da RFEF, mas, apesar de dispor de três dias para responder, já decidiu que não vai aceitar a inversão da ordem dos jogos.

A Liga espanhola informou os órgãos de comunicação social de que entregou uma petição junto da RFEF, apontando "causas de força maior" para a alteração do local do encontro da 10.º jornada do campeonato para o estádio Santiago Bernabéu.

As forças de segurança espanholas já detiveram 51 pessoas e 125 ficaram feridas desde o início dos atos de violência, que começaram na segunda-feira na Catalunha, em protesto contra a condenação dos principais dirigentes políticos independentistas da região.

Barcelona tornou-se, na noite de terça-feira, cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.

O Supremo Tribunal espanhol condenou na segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso de Oriol Junqueras, ex-vice-presidente do governo catalão.

Está agendada uma greve geral na Catalunha para sexta-feira, o que já levou o FC Barcelona a antecipar para quinta-feira a viagem até Eibar, onde atua no sábado, em jogo da Liga espanhola.