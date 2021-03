Barcelona vence em Pamplona e já está a dois pontos do líder Atlético Madrid

O capitão Lionel Messi participou nos dois golos © EPA

O FC Barcelona venceu este sábdo em Pamplona, frente ao Osasuna, por 2-0, na 26ª jornada da Liga espanhola de futebol, e reduziu para dois pontos o atraso para o líder Atlético Madrid, que tem menos dois jogos realizados.

O 'astro' argentino Lionel Messi 'ofereceu' os dois golos dos catalães, ao lateral esquerdo Jordi Alba, aos 30 minutos, e ao jovem avançado Ilaix Moriba, de 18 anos, aos 83.

Com este triunfo, o FC Barcelona atenua a crise desportiva em que está mergulhado e reposiciona-se na luta pelo título, aproveitando alguns deslizes do líder Atlético Madrid, do qual dista apenas a dois pontos, embora a equipa 'colchonera' tenha menos dois jogos, um dos quais cumpre já no domingo, na receção ao Real Madrid, naquele que é o grande jogo da jornada.

O internacional português Francisco Trincão esteve no banco de suplentes, mas não chegou a ser utilizado pelo treinador holandês Ronald Koeman.

Nos outros jogos de hoje da 26ª jornada, destacou-se a vitória por 2-1 do Elche na receção ao Sevilha - que vinha de uma eliminação traumática da Taça do Rei, 'às mãos' do Barcelona -, que pode deixar a Real Sociedad a escassos três pontos do quarto lugar, o último a dar acesso à Liga dos Campeões, caso vença na receção ao Levante, no domingo.

O Cadiz fez valer o fator casa para vencer o Eibar, por 1-0, com o central português Paulo Oliveira no eixo da defesa visitante, enquanto o Valladolid também somou os três pontos, ao impor-se na receção ao Getafe, por 2-1, com o internacional sub-21 português Jota a entrar em campo aos 83 minutos.

Após os resultados de hoje, o Atlético Madrid segue na liderança, com 58 pontos (24 jogos), seguido do FC Barcelona, com 56 (26), Real Madrid, com 53 (25), Sevilha, com 48 (25) e Real Sociedad, com 42 (25).