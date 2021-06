Base da seleção nacional será transferida de Budapeste para a Cidade do Futebol

O selecionador nacional, Fernando Santos © Hugo Delgado/EPA

Se eliminar a Bélgica no domingo em Sevilha, Portugal já não volta a Budapeste e passa a preparar o resto do Europeu a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras. A decisão foi anunciada por fonte da Federação Portuguesa de Futebol à TSF, uma vez que os próximos jogos só poderão ser em Sevilha, Munique e Londres.

Caso o calendário implicasse jogar em Budapeste e Baku, a equipa das quinas iria manter-se em Budapeste. Assim, foi ativada a opção de trabalhar na Cidade do Futebol a partir do dia 28.

A seleção nacional viaja para Sevilha no sábado de manhã. O treino e a conferência de imprensa oficial serão à tarde, com hora e local ainda por confirmar.

Portugal empatou na quarta-feira ​​​​​​​com a França (2-2), na derradeira jornada do Grupo F, e consequentemente garantiu a presença nos oitavos de final do Euro 2020.

Com o 2-2 no Alemanha-Hungria, a seleção lusa terminou no terceiro lugar do agrupamento, marcando encontro com a Bélgica nos oitavos - o jogo será no domingo, em Sevilha -, com quatro pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a França, primeira, com a Hungria a ser eliminada, com dois.

