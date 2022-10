Golo anulado ao Leverkusen. Bayer 0-1 FC Porto (1.ª parte)

Wanderson Galeno © EPA

O FC Porto defronta, esta quarta-feira, os alemães do Bayer Leverkusen, num encontro a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de vencer no Estádio do Dragão, os comandados por Sérgio Conceição perseguem a segunda vitória na competição e continuam na luta pela última vaga nos oitavos de final, após o apuramento do Club Brugge.

Na Bay Arena, os dragões entraram com uma postura expectante, com um Leverkusen que tentava construir em ataque posicional desde a linha defensiva até aos pés dos membros mais avançados. A posse de bola parecia pertencer, maioritariamente, aos alemães, mas sem ferir os portugueses.

Após poucas tentativas para criar perigo de ambas as partes, os portistas aproveitaram da melhor forma uma desatenção da defesa contrária. Na pequena área que lhe pertence, Diogo Costa olhou, encontrou Galeno com um passe longo e o brasileiro fez o resto, correndo pela ala, enfeitiçando os centrais do Leverkusen e, na passada, fez o 1-0 na partida, aos seis minutos.

O primeiro quarto de hora na Renânia do Norte-Vestfália deu vários motivos de interesse aos espetadores. O VAR teve de intervir após uma falta de Uribe sobre Mitchel Bakker: numa primeira instância, o árbitro da partida castigou o defesa neerlandês com um amarelo por simulação, mas a decisão foi revertida e converteu-se numa sentença grave, com uma grande penalidade a favor dos farmacêuticos.

No frente a frente com Karim Demirbay, Diogo Costa foi mais forte, voando para segurar a vantagem dos dragões. A bola foi colocada no lado direito da baliza, mas o internacional português estava bem posicionado para a defesa e tornou-se, assim, o guarda-redes com mais penáltis defendidos na história do FC Porto.

Onze do Bayer Leverkusen: Hradecky; Hincapie, Tah, Bakker, Kossounou, Demirbay, Aránguiz, Adli, Hudson-Odoi, Diaby e Schick

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo e Zaidu; Otávio, Uribe, Eustáquio e Pepê, Galeno e Taremi

Suplentes do Bayer Leverkusen: Lomb, Lunev; Paulinho, Amiri, Tapsoba, Hlozek, Fosu-Mensah e Azhil

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Marcano, Wendell, Grujic, Rodrigo Conceição, Bruno Costa, Bernardo Folha, Gonçalo Borges, Verón, Danny Namaso, Toni Martínez e Evanilson