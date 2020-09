Bayern de Munique aceita transferir Thiago Alcântara para o Liverpool

© José Sena Goulão/Lusa

O Bayern Munique aceitou transferir o futebolista internacional espanhol Thiago Alcântara para o Liverpool, confirmou esta quinta-feira o presidente do campeão alemão e europeu, Karl-Heinz Rummenigge, explicando ser esse "o grande desejo" do médio.

"Era o seu grande desejo, muito simplesmente, de fazer algo novo antes do fim da carreira", declarou Rummenigge, em declarações ao jornal alemão Bild, através das quais confirmou a saída do médio, de 29 anos.

Não são ainda conhecidos os valores envolvidos no negócio, ainda que a comunicação social alemã fale de um valor entre 20 a 30 milhões de euros, entre um pagamento base e várias cláusulas de desempenho.

Proveniente do FC Barcelona, Alcântara cumpriu sete anos em Munique, nos quis foi sempre campeão da Alemanha, ganhando na época transata a Liga dos Campeões, em Lisboa, em agosto passado, feito que já havia logrado em 2011, com os catalães.

A um ano do final do contrato, Alcântara deixa os bávaros para reforçar os campeões de Inglaterra, que fazem a segunda aquisição, após o defesa Kostas Tsimikas, do Olympiacos, com o treinador do Bayern, Hansi Flick, a felicitar o homólogo do Liverpool, Jurgen Klopp, por ter contratado "um grande jogador e uma pessoa sensacional".