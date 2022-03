Bayern e Liverpool são os primeiros apurados para os quartos de final

© AFP

Por Lusa 08 Março, 2022 • 22:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bayern Munique apurou-se hoje para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, após golear o Salzburgo (7-1), avançando juntamente com o Liverpool, que 'carimbou' a passagem, apesar do desaire com o Inter Milão (0-1).

Um 'hat-trick' de Robert Lewandowski em apenas 11 minutos logo resolveu a eliminatória a favor dos alemães, que vinham de um lisonjeiro empate 1-1 na Áustria, na primeira mão dos 'oitavos'.

O avançado polaco marcou aos 12, 21 e 23 minutos, os dois primeiros de grande penalidade, e isolou-se como melhor marcador da presente edição, com 12 golos, mais um do que o costa-marfinense Sébastien Haller, do Ajax, adversário do Benfica nesta fase da competição.

Ante um adversário desinibido e pressionante, Lewandowski inclinou a contenda ao arrancar duas faltas na área a Maximilian Wober e convertendo os dois respetivos castigos máximos.

O terceiro golo surgiu em lançamento longo com corte, 'in-extremis', do guarda-redes, porém contra o inevitável Lewandowski, com a bola a voar caprichosamente para o poste e regressar para o encosto definitivo do polaco.

Com a defesa forasteira já algo atónita, Serge Gnabry, aos 31, liberto na direita, rematou para o 4-0, com a bola a passar junto ao corpo do guarda-redes Philipp Kohn, algo mal batido.

O veterano Thomas Muller, aos 54 e 83 minutos, também marcou, tal como Sané, aos 85, enquanto o tento solitário dos forasteiros, aos 70, saiu do 'fulminante' pé esquerdo do dinamarquês Maurits Kjaergaard, que aos 18 anos e 255 dias se tornou no mais novo do seu país a marcar na Liga dos Campeões.

Já em Inglaterra, com Diogo Jota a titular, o Liverpool segurava uma vantagem de 2-0 trazida de Milão, ante um Inter que começou mais forte, mas viu Joel Matip, aos 30 minutos, cabecear à trave, no que seria praticamente o sentenciar da eliminatória.

Aos 52 minutos, foi a vez do poste direito 'receber' o remate do egípcio Salah, em novo lance de sorte para os transalpinos, que, no entanto, reabririam a discussão da eliminatória aos 62 minutos, numa 'bomba' indefensável do argentino Lautaro Martínez, ao ângulo.

Os italianos, lisonjeiros com o resultado, nem tiveram tempo de sonhar com épica reviravolta, uma vez que, no minuto seguinte, o chileno Alexis Sánchez teve uma entrada imprudente e foi expulso, com o segundo cartão amarelo.

Num desafio muito intenso, o ex-portista Luis Díaz, que rendeu Diogo Jota aos 83 minutos, teve o empate nos pés aos 90+2, mas Vidal fez um corte 'impossível' e garantiu o triunfo da sua equipa, ainda assim insuficiente.

Na quarta-feira, o Manchester City recebe o Sporting, depois de ter goleado por 5-0 em Alvalade, enquanto o Real Madrid é anfitrião do Paris Saint-Germain, que se apresenta com uma vantagem de 1-0.

Na próxima semana, disputam-se os jogos Ajax-Benfica (2-2, na primeira mão) e Manchester United-Atlético de Madrid (1-1), ambos em 15 de março, enquanto no dia seguinte decorrem o Juventus-Villarreal (1-1) e o Lille-Chelsea (0-2).