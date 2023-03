Bayern Munique despede Nagelsmann e contrata Tuchel como treinador

© Pierre-Philippe Marcou/AFP (arquivo)

Os alemães do FC Bayern, de Munique, anunciaram esta sexta-feira a saída do treinador alemão Julian Nagelsmann, mas já encontraram o sucessor: é o também germânico Thomas Tuchel.

O treinador de 49 anos, ex-Mainz, Borussia Dortmund, PSG e Chelsea, assina até 30 de junho de 2025 e orienta o primeiro treino na próxima segunda-feira.

Nagelsmann, de 35, tinha chegado a Munique no verão de 2021 e levou os bávaros a vencer um campeonato e duas Supertaças.

"Não sabia"

O processo de substituição da liderança da equipa foi relativamente célere, de tal que apanhou um dos jogadores da equipa, o português João Cancelo, de surpresa.

O defesa foi questionado sobre a substituição esta quinta-feira, no final da vitória da seleção portuguesa sobre o Liechtenstein: "Não sabia, fico um pouco surpreendido. Quero agradecer ao mister Nagelsmann porque foi ele que me quis no Bayern, tal como a direção. Apanhou-me desprevenido. Toda a sorte do mundo para ele."

Cancelo prometeu também tentar "encaixar ao máximo os conceitos do novo treinador".

"Temos muitos jogos importantes, vamos entrar na fase decisiva da época. O Bayern é uma equipa, a nível individual e coletivo, sempre pronta a ganhar tudo", disse à SportTV.

O Bayern é o atual segundo classificado da Bundesliga, com menos um ponto do que o Borussia Dortmund, e vai defrontar o Manchester City nos quartos de final da Liga dos Campeões.