Bayern Munique e Borussia Dortmund vencem com Cancelo e Guerreiro a titulares

O Bayern Munique bateu este sábado o Bochum (3-0), enquanto o Borussia Dortmund ganhou ao Werder Bremen (2-0), na 20.ª jornada da Liga alemã de futebol, com os internacionais portugueses João Cancelo e Raphael Guerreiro nos 'onze' iniciais das respetivas equipas.

Na Baviera, a formação da casa adiantou-se no marcador aos Thomas Müller, aos 41, e, no segundo tempo, Kingsley Coman (64), lançado em jogo para o lugar de Cancelo apenas quatro minutos antes, e Serge Gnabry (74), de penálti, selaram o triunfo.

O Bayern Munique lidera a Bundesliga com 43 pontos e, em segundo, está provisoriamente o Borussia Dortmund, com 40 pontos, mais um do que o Union Berlim (que defronta o Leipzig), depois de ter vencido no terreno do Werder Bremen com golos de Jamie Bynoe-Gittens, aos 67, e de Julian Brandt, aos 85, após assistência de Guerreiro.

O Friburgo ganhou na receção ao Estugarda (com Gil Dias a titular e Tiago Tomás de fora por lesão), por 2-1, e segue, para já, no quarto lugar com 37 pontos -- ficando à espera do resultado do Leipzig --, com Chris Fuhrich a dar vantagem aos visitantes (16.º com 16 pontos), aos 30, mas com dois golos de grande penalidade do italiano Vincenzo Grifo a darem o triunfo ao Friburgo.

O Bayer Leverkusen (oitavo com 27) ganhou fora ao Hoffenheim (14.º com 19), por 3-1, graças aos golos de Robert Andrich (aos seis minutos), Moussa Diaby (47) e Adam Hlozek (56), com Stanley Nsoki, aos 77, a fazer o único tento dos forasteiros.

Já o Mainz (11.º com 26) triunfou frente ao Augsburgo (13.º com 21), também por 3-1, com um 'bis' de Lee Jae-Sung (21 e 52) e Karim Onisiwo (24), com Ermedin Demirovic a marcar de penálti, aos 28, o único golo da equipa derrotada, que teve o jovem Rafael Veiga, de 19 anos, recém-chegado do Sporting, em campo até aos 65 minutos.