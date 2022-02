Bayern Munique goleia lanterna-vermelha por 4-1 depois de ter estado a perder

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga com 55 pontos © Ronadl Wittek/EPA

Por Lusa 20 Fevereiro, 2022 • 18:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bayern Munique, líder da Liga alemã de futebol, venceu este domingo por 4-1 na receção ao lanterna-vermelha Greuther Fürth, depois de ter estado em desvantagem no jogo da 23.ª jornada da prova.

Em Munique, o Greuther Fürth, que soma apenas três vitórias no campeonato, a última das quais conseguida na semana passada, colocou-se em vantagem aos 43 minutos, por intermédio de Branimir Hrgota.

No entanto, os bávaros, que na passada jornada perderam por 4-2 com o Bochum, deram a volta no segundo tempo e construíram o triunfo com um bis de Robert Lewandowski (47 e 82 minutos), um autogolo de Sebastian Griesbeck (61) e um golo de Eric Choupo-Moting (90+1).

O Bayern de Munique lidera a Bundesliga com 55 pontos, mais nove do que o Borussia Dortmund, que é segundo e que ainda este domingo visita o Borussia Mönchengladbach.