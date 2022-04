Bayern Munique sagra-se campeão alemão pela 10.ª vez consecutiva

O Bayern Munique sagrou-se campeão alemão de futebol © EPA

O Bayern Munique sagrou-se este sábado campeão alemão de futebol pela 10.ª vez consecutiva e arrecadou o 32.º título do seu historial, depois de vencer o Borussia Dortmund por 3-1, no clássico da 31.ª jornada.

Serge Gnabry (15 minutos), Robert Lewandowski (34) e Jamal Musiala (83) marcaram os golos da formação bávara, que, a três rondas do final da Bundesliga, passou a somar 75 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, precisamente o Dortmund, que ainda reduziu por Emre Can (52), de grande penalidade.

Na história da competição, que se disputa desde 1902/03, o Bayern tem agora mais 23 saladeiras do que o Nuremberga, segundo do ranking, com nove.