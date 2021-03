Muito perigo, zero golos. Belenenses SAD 0-0 Benfica (intervalo)

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

O Benfica persegue esta segunda-feira uma vitória na visita ao Belenenses SAD, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que lhe permita manter distâncias para Sporting e FC Porto e pressionar o Sporting de Braga.

No Jamor, e sem poder contar com Vertonghen, Jesus lançou Veríssimo para fazer dupla com Otamendi no eixo da defesa. Foram testados desde cedo: o Belenenses SAD entrou melhor na partida e por duas vezes nos primeiros cinco minutos obrigou a defesa encarnada a organizar-se para tirar bolas perigosas do interior da grande área.

O Benfica construiu a primeira grande oportunidade de golo aos 23', quando Pizzi apareceu entre linhas já no interior da grande área. Kritciuk foi muito rápido a sair aos pés do avançado e conseguiu evitar o perigo. Seferovic, no minuto seguinte e em cima da linha da pequena área, cabeceou por cima da baliza.

Varela encarregava-se de responder. Aos 35', o internacional português de 36 anos apareceu à entrada da grande área para, de pé esquerdo, obrigar Helton Leite a uma defesa de recurso. Minutos antes, tinha feito um cruzamento açucarado para Rúben Lima, que preferiu tentar o vólei com o seu pé mais fraco a jogar com mais frieza.

A pressão dos azuis foi tal que, cinco minutos depois, Everton - sim, o extremo - teve de fazer um corte importantíssimo para roubar o golo a Miguel Cardoso, que se preparava para cabecear a poucos metros da baliza encarnada após um contra-ataque.

O Benfica também aproveitou o canto que daí resultou para contra-atacar e viu Kritciuk a sair, de novo, aos pés de um jogador - desta vez Seferovic -, evitando o golo.

Onze do Belenenses SAD: Kritciuk, Calila, Gonçalo Silva, Tomás Ribeiro, Ruben Lima, Cafu, Yaya, Tiago Esgaio, Miguel Cardoso, Silvestre Varela e Cassierra

Onze do Benfica: Helton Leite, Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi, Grimaldo, Weigl, Pizzi, Rafa, Everton, Waldschmidt e Seferovic

A equipa treinada por Jorge Jesus, que venceu apenas dois dos últimos oito jogos no campeonato, procura não deixar escapar ainda mais o Sporting na liderança, mas, acima de tudo, manter-se na corrida pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Suplentes do Belenenses SAD: André Moreira, Ramires, Danny, Jordan, Francisco Teixeira, Taira, Chima Akas, Sousa e Dieguinho

Suplentes do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Gabriel, Chiquinho, Jardel, Pedrinho, Adel Taarabt, Nuno Tavares e Gonçalo Ramos