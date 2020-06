Ruben Amorim © Hugo Delgado/Lusa

O Sporting desloca-se à Cidade do Futebol, casa emprestada do Belenenses SAD, à procura da terceira vitória consecutiva no campeonato. Os leões necessitam dos três pontos para recuperarem o terceiro posto, depois da vitória do Sporting de Braga no dérbi frente ao Vitória de Guimarães.

O jogo, marcado para as 19h15, vai encerrar a 28.º jornada do campeonato, e em caso de vitória, o Sporting atinge a melhor série da temporada, com três vitórias e um empate em quatro jogos.

Já rola a bola na Cidade do Futebol! Aos três minutos, a primeira oportunidade de golo para o Sporting. Sporar isola-se, mas um corte excelente de Show impede o avançado do Sporting de rematar à baliza. Seis minutos depois deste lance surge o primeiro golo do jogo. Licá faz o seu sétimo golo esta época e coloca o Belenenses SAD na frente do marcador.

Nestes primeiros 20 minutos, o Sporting está a revelar algumas dificuldades em sair a jogar desde a defesa, mas aos 21 minutos, na sequência de um canto batido à direita, Koffi sai completamente em falso da baliza e Coates, nas alturas, encosta para a baliza deserta. Está feito o empate!

Onze do Sporting: Maximiano, Eduardo Quaresma, Coates, Borja, Ristovski, Nuno Mendes, Matheus Nunes, Wendel. Plata, Jovane e Sporar

Onze do Belenenses SAD: Koffi, Cafu, Phete, Nuno Coelho, Rúben Lima, Tiago Esgaio, André Santos, Show, Nilton Varela, Licá, Marco Matias e Cassierra

Suplentes Sporting: Renan, Ilori, Neto, Camacho, Battaglia, Doumbia, Geraldes, Pedro Mendes e Joelson

Suplentes do Belenenses SAD: André Moreira, Dieguinho, Calila, Ricardo Ferreira, Pina, Danny, Keita, Robinho e Edi Semedo