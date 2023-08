Belga Roméo Lavia assina por sete épocas com o Chelsea

© Virginie Lefour/Belga/AFP (arquivo)

O futebolista internacional belga Roméo Lavia, que representava o Southampton, é reforço do Chelsea, com o médio de 19 anos a assinar um vínculo por sete épocas, informou esta sexta-feira o clube inglês na sua página oficial.

"Estou muito feliz por me juntar ao Chelsea e fazer parte deste entusiasmante projeto. É um clube de futebol fantástico, com grande história e estou muito ansioso para começar", referiu o médio, citado pelo clube.

Lavia chega ao Chelsea depois de uma época no Southampton, com participação em 34 jogos e um golo marcado, e com o qual tinha contrato até 2027, mas acabou por sair agora, face ao interesse dos 'blues' e à despromoção dos saints para o Championship, o segundo escalão.

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos na transferência, a imprensa britânica adianta que os londrinos vão pagar 62 milhões de euros fixos pelo médio, num negócio que inclui ainda cinco milhões de euros em variáveis.

Em Inglaterra, Lavia começou na formação do Manchester City, nos juniores e nos sub-21 e sub-23, até chegar à equipa principal em 2021/22, quando foi chamado a dois jogos nas rondas iniciais da Taça de Inglaterra e Taça da Liga inglesa.

O médio, que se iniciou na formação do Anderlecht, estreou-se pela seleção principal da Bélgica em março, entrando aos 80 minutos para substituir Kevin de Bruyne num particular fora com a Alemanha, que os belgas venceram por 3-2.