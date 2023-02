Bellerín escolheu o Sporting por ter sentido "boa intuição e uma boa energia"

© sporting.pt

Por Lusa 02 Fevereiro, 2023 • 22:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista Héctor Bellerín disse esta quinta-feira que escolheu jogar pelo Sporting até ao final da temporada, proveniente do FC Barcelona, porque sentiu uma boa intuição e energia, manifestando também "muita vontade" de se tornar um verdadeiro sportinguista.

O internacional espanhol, de 27 anos, foi anunciado como reforço dos 'leões' na terça-feira, último dia do mercado de inverno, mas só hoje falou aos meios de comunicação do clube lisboeta, juntamente com o marfinense Ousmane Diomandé, outro jogador para a linha defensiva da equipa treinada por Rúben Amorim.

"Já tinha estado aqui com o Arsenal há cinco anos, mas quando conheces o Estádio José Alvalade e a cidade, vês como Lisboa respira Sporting. Ainda tenho muito por descobrir sobre o clube, mas venho com muita vontade de envolver-me no que é ser sportinguista e desfrutar junto dos adeptos e da equipa", expressou o lateral direito, citado pelo Sporting.

Com apenas sete aparições pelo 'Barça' na primeira metade da temporada, Bellerín escolheu rumar ao Sporting por culpa da "boa intuição e energia". Nesse sentido, só pensa em "desfrutar do futebol no maior clube de Portugal".

"Vir para o Sporting significa sobretudo muita alegria. Desde o primeiro momento em que recebi a notícia de que estavam interessados, tive uma boa intuição e senti uma boa energia. Estou muito contente por estar aqui, tenho muita vontade de desfrutar do futebol, manifestou Bellerín, que vai envergar a camisola 19.

O lateral, que completa 28 anos em março, regressou ao FC Barcelona no arranque desta época, após ter terminado contrato com o Arsenal, tendo assinado um vínculo de apenas um ano com os catalães, pelo que deverá ser um jogador livre em junho.

Diomandé no "projeto desportivo certo"

Por sua vez, o marfinense Ousmane Diomandé, que assinou um contrato de quatro anos e meio com os 'leões', que o contrataram ao Midtjylland, ficando com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros, falou no Sporting como "o projeto certo" para a carreira.

"Estou muito feliz por estar finalmente no Sporting. Mal posso esperar por começar para continuar a progredir e mostrar o que posso fazer dentro de campo. É um sonho de menino porque estamos a falar do Sporting, o maior clube português. É o projeto desportivo certo para mim e o melhor sítio onde poderia estar", justificou o jovem, de 19 anos.

O central, que representava o Mafra, da II Liga, desde o início da época, realizou um total de 17 jogos, pelo que pretende continuar a "mostrar dentro de campo" o que é capaz de fazer.

"Vou concentrar-me nos treinos diariamente e tentar mostrar o que posso fazer dentro de campo. O mais importante é o meu desempenho, quero ter um bom desempenho para que as pessoas possam conhecer-me. Vou trabalhar diariamente para isso", prometeu.

Diomandé iniciou a formação no OS Abobo, da Costa do Marfim, e chegou em 2021/22 ao Midtjylland, mas apenas fez a estreia como profissional esta temporada no Mafra.

Héctor Bellerín e Diomandé realizaram hoje o primeiro treino como a equipa principal do Sporting, em Alcochete, depois da goleada imposta ao Sporting de Braga (5-0), na quarta-feira, para a 18.ª jornada da I Liga portuguesa.