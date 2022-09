Bellerín rescinde com Arsenal para regressar ao FC Barcelona

Héctor Bellerín © AFP (arquivo)

O futebolista internacional espanhol Héctor Bellerín assinou contrato com o FC Barcelona até 2023, ficando com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (ME), após rescindir com o Arsenal, anunciou esta quinta-feira o emblema da Liga espanhola.

"O FC Barcelona e Héctor Bellerín chegaram a um acordo para a incorporação do jogador, após o defesa ter rescindido o seu contrato com o Arsenal Football Club. O jogador assinará contrato até 30 de junho de 2023 e terá uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros", pode ler-se no comunicado divulgado pelo 'Barça'.

Este é um regresso de Bellerín, de 27 anos, ao clube 'culé', 11 anos depois de ter rumado aos ingleses do Arsenal, no qual se manteve até agora, sendo que, na época passada, o lateral esteve cedido ao Bétis, pelo qual conquistou a Taça do Rei.

Pelo meio, na temporada 2013/14, o internacional por Espanha em quatro ocasiões representou o Watford, de Inglaterra, por empréstimo.