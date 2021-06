"Grande profissional" que "irradiava luz". Amigos e companheiros relembram Neno

Neno © DR

Neno, antigo guarda-redes internacional português, morreu esta quinta-feira à noite, aos 59 anos. Foi encontrado sem vida, em casa.

Neno, diminutivo de Adelino, era de origem cabo verdiana mas fez toda a carreira em Portugal. Foi descoberto no Barreirense nos anos oitenta. Passou depois pelo Vitória de Guimarães, Benfica e Vitória de Setúbal. Atualmente, era embaixador do Vitória de Guimarães.

Luís de Freitas Lobo foi amigo e admirador de Neno. Em declarações à TSF, o comentador lembra um homem afável e amigo: "Conheci o Neno primeiro como jogador, ainda era eu um pouco mais miúdo, e admirava-o como guarda-redes, longe de imaginar que depois íamos ser amigos".

"Estar com o Neno é estar sempre com alguém extremamente bem-disposto, agradável, fantástico, um companheiro, um amigo, sempre com palavras, sempre com atenção", afirma, acrescentando que se tratava de "uma pessoa extraordinária, única no mundo do futebol".

"Nunca conheci ninguém como ele em termos de relações humanas e pessoais, no contacto, na alegria que transmitia, na disposição, na amizade e na sinceridade", diz.

A TSF falou também com Toni, que treinou Neno no Benfica e que se mostrou arrasado com a notícia.

"Deixa-me estarrecido, porque ainda há poucos dias eu falei com ele, a convidá-lo para participar no Sagrado Balneário, que é o programa que temos, eu e o Carraça, no Canal 11. O Neno irradiava luz no balneário, no espaço onde ele estivesse nós estávamos sempre bem-dispostos", afirma.

Ficou por cumprir o combinado com o antigo companheiro que se tornou um amigo de sempre. "Há sempre um bocado de nós que vai partindo, quando gente com quem partilhámos alegrias e tristezas parte, porque o futebol é feita de alegrias e de tristezas, tal como a vida. E, de repente, é esse bocado de nós que parte também", refere.

A amizade nunca ensombrou a lucidez com que Toni sempre olhou para o trabalho deste profissional do futebol.

"Foi um grande profissional de grande dedicação, que fez uma carreira brilhante no Benfica e depois no Vitória", relembra, acrescentando que "por onde passou, deixou esse lastro também de simpatia". "Por isso, as palavras nesta altura também nos faltam", confessa.

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, mostrou-se "chocado" com a morte do antigo guarda-redes internacional português Neno, recordando a "jovialidade" do seu antigo vizinho na Praia.

"Chocado com a notícia da morte de Neno, cabo-verdiano que se notabilizou como guarda-redes do Benfica, do Vitória de Guimarães e da seleção portuguesa de futebol", escreveu Jorge Carlos Fonseca, na sua conta oficial na rede social Facebook.

Assumindo uma "consternação imensa" pela morte de uma "figura de uma simpatia e de uma jovialidade raras", o chefe de Estado cabo-verdiano recorda que Neno, os irmãos e os pais foram seus vizinhos durante "bons anos" na Praia.

"Conheci-o, ele menino, e, depois, cruzamo-nos nalgumas ocasiões, uma das quais no Porto, num evento em que estive já como Presidente da República, e onde ele animou o ambiente cantando como gostava muito de fazer", recordou Jorge Carlos Fonseca.

Neno foi guarda-redes internacional, fez nove jogos pela seleção nacional, mas não chegou a estar em campeonatos da Europa ou do Mundo.