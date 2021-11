"Bem-vindo a casa." FC Barcelona anuncia Xavi Hernández como novo treinador

Xavi Hernández © Karim Jaafar/AFP

Por Lusa 06 Novembro, 2021 • 09:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Barcelona anunciou na madrugada deste sábado Xavi Hernández como novo treinador de futebol da equipa da Catalunha, sucedendo assim ao holandês Ronald Koeman.

O anúncio da contratação lenda do clube foi feito através das redes sociais.

"Estava destinado a ser. Bem-vindo, a casa, Xavi!; Estava escrito. Tinha de acontecer; Bem-vindo de volta, Xavi!; Bem-vindo, Xavi!", escreveu o clube no subtítulo de um vídeo montando em homenagem dos jogadores do Barcelona a Xavi quando ele partiu em 2015.

Xavi cumpriu 17 épocas na equipa principal dos catalães, depois de ter entrado no clube ainda como iniciado, quando tinha cerca de 11 anos, percorrendo todas as etapas da formação, até chegar à equipa B, com 17 anos.

Como treinador, estreou-se no Al Sadd, depois de quatro épocas a jogar no clube catari, ao qual chegou aos 35 anos.