Ben Shelton tem o terceiro e último wild-card para o Estoril Open

Estoril Open 2023 arranca no próximo sábado, dia 1 de abril. © André Luís Alves/Global Imagens

Por António Botelho 30 Março, 2023 • 15:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jovem norte-americano Ben Shelton, um dos mais promissores tenistas do mundo, recebeu o terceiro wild card para participar no Estoril Open 2023, o maior evento de ténis em Portugal, que arranca já no próximo sábado, dia 1 de abril, nas instalações do Clube de Ténis do Estoril.

"Estou muito entusiasmado por ir jogar no Millennium Estoril Open. Quero agradecer à organização pela oportunidade de disputar o torneio e pisar a terra batida. Vai ser a minha primeira vez na Europa e mal posso esperar por conhecer o Estoril e Cascais", disse o jovem tenista.

Ben Shelton tem apenas 20 anos, é filho do antigo profissional Bryan Shelton e, curiosamente, só no ano passado é que se tornou profissional. Antes dedicava a sua vida apenas aos estudos. Desde então, tem tido uma ascensão meteórica, apresentando atualmente o seu melhor ranking de sempre (39.º), sendo o mais jovem tenista norte-americano no top 100 e considerado a maior revelação da presente temporada até ao momento, na sequência da sua prestação no Open da Austrália.

Ben Shelton é o último wild card do torneio, depois de nesta quarta-feira, Roberto Bautista Agut, tenista espanhol, ter recebido o segundo wild card para esta edição do Estoril Open. Recorde-se que o português João Sousa recebeu o primeiro wild card para estar no evento.