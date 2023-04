"Bendito seja Deus" que os uniu no amor ao clássico: dois padres antecipam o Benfica-FC Porto

Frei Fernando Ventura e Padre José Luís Borga © Leonardo Negrão / Global Imagens

São adeptos fervorosos de Benfica e de FC Porto e confessam na TSF não gostarem da ideia do clássico ser jogado numa Sexta-feira Santa.

O Frei Fernando Ventura acredita no "milagre" Porto campeão, mas nega que Deus tenha um clube de futebol. Diz que é mais fácil falar com o Papa Francisco do que com Pinto da Costa, que ainda hoje lhe deve uma entrevista.

O Frei é filho de um antigo árbitro de futebol mas nunca viu o pai a dirigir um encontro para não ter que ouvir impropérios.

O benfiquista Padre Borga diz que não vale a pena rezar para ganhar ao Porto, reclama justiça na liderança do Benfica sem "roubos de igreja" e lamenta a forma "pouco católica" como muitos adeptos se deslocam aos estádios.

O jogo começa às 20h30 esta sexta-feira, no Estádio da Luz, com relato na emissão especial da TSF.