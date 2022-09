Benfica a negociar John Anthony Brooks para o eixo da defesa

John Anthony Brooks © Ronny Hartmann/AFP

Por Tiago Santos 01 Setembro, 2022 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

John Anthony Brooks está próximo de reforçar o Benfica. O central norte-americano foi oferecido pelo empresário de Julian Draxler, Roger Wittmann, num negócio a custo zero para as águias. O central está livre no mercado depois de terminar a ligação ao Wolfsburgo.

Com a lesão de Morato e os problemas físicos ainda por resolver de Lucas Veríssimo e João Vítor, as águias estão no mercado à procura de um novo central, com preferência para um jogador canhoto - tanto Otamendi como António Silva jogam preferencialmente à direita.

John Anthony Brooks nasceu na Alemanha, mas joga pela seleção norte-americana. Tem 45 jogos internacionais e 3 golos. Aos 29 anos procura um novo clube depois de uma longa passagem pelo Wolfsburgo. Tem 193 metros e um registo de mais de 30 jogos nas últimas quatro temporadas na Bundesliga.

ACOMPANHE EM DIRETO TUDO SOBRE O ÚLTIMO DIA DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS EM PORTUGAL