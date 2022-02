Conheça os onzes de Benfica e Ajax

© Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF 23 Fevereiro, 2022 • 18:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica recebe esta quarta-feira o Ajax na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No Estádio da Luz, a partir das 20h00, estarão frente-a-frente duas equipas com estados de alma opostos, com os encarnados a vencerem apenas quatro dos últimos 10 jogos - desde que Nélson Veríssimo assumiu o lugar de Jorge Jesus - e os holandeses a revelarem-se 100% vitoriosos no mesmo número de partidas.

O Benfica conseguiu apurar-se para os oitavos cinco anos depois da última presença, tendo para isso sobrevivido, como segundo classificado, num dos grupos mais difíceis da primeira fase, face à oposição dos 'tubarões' Bayern Munique, primeiro colocado, e FC Barcelona, que vinha de 17 épocas seguidas a qualificar-se para a fase a eliminar da Champions.

Já o Ajax, além de liderar o campeonato e de estar já apurado para as meias-finais da Taça dos Países Baixos, na fase de grupos da Liga dos Campeões somou por vitórias os seis encontros realizados, inclusive diante do Sporting e do Borussia Dortmund. A equipa comandada por Erik ten Haag, chega a Lisboa com um registo ofensivo de respeito em 2021/22, com 108 golos marcados e 14 sofridos em 33 jogos oficiais.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt, Everton; Gonçalo Ramos e Darwin

Onze do Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Edson Álvarez e Gravenberch; Berghuis, Antony, Haller, Tadić

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Meité, Yaremchuk, Diogo Gonçalves, João Mário, Lázaro, Radonjic, Gil Dias, Paulo Bernardo, Tomás Araújo, Morato

Suplentes do Ajax: Gorter, Onana, Schuurs, Klaassen, Danilo Pereira, Debyne Rensch, Mohammed Kudus, Keneth Taylor, Victor Jensen, Daramy e Tagliafico