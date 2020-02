Árbitros estrangeiros? Benfica alvo de processo disciplinar

Luis Filipe Vieira, presidente do Benfica © Gustavo Bom/Global Imagens

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu instaurar um processo disciplinar ao Benfica na sequência da newsletter publicada pelo clube da Luz no site oficial, em que pedia árbitros estrangeiros para os jogos de Futebol Clube do Porto e Benfica.

Ao que a TSF apurou, este é um dos processos identificados, num comunicado publicado terça-feira, na página da Federação Portuguesa de Futebol.

Fonte do Benfica adiantou à TSF que não foi notificado da decisão e que vai responder nos locais próprios.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol tinha apresentado uma denúncia junto do Conselho de Disciplina. O processo já foi enviado para a Comissão de Instrutores, da Liga de Clubes.

Após o clássico do passado sábado, em o Benfica foi derrotado pelo FC Porto (3-2), o clube encarnado criticou a arbitragem de Artur Soares Dias. No dia seguinte, em declarações aos jornalistas, o presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, explicou aos jornalistas que a ideia era acabar com a suspeição em torno do árbitro.