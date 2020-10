Benfica antecipa eleições para 28 de outubro

A candidatura de Noronha Lopes pretendia que as eleições se realizassem a 6 ou 7 de novembro © Gerardo Santos/Global Imagens

O Benfica tomou a decisão de antecipar as eleições esta sexta-feira, em conjunto com as quatro listas que estão na corrida ao ato eleitoral, confirmou a TSF.

A decisão foi anunciada pelo presidente da mesa da assembleia-geral do clube da Luz, Virgílio Duque Vieira, em reunião esta tarde com os representantes das várias candidaturas.

Estava agendada uma reunião para esta sexta-feira, às 15h00, no Estádio da Luz com o presidente da mesa da assembleia-geral dos encarnados e os representantes das listas, segundo uma nota publicada no site do clube.

Com os novos dados da pandemia, as eleições estiveram para ser adiadas em uma semana, para o dia 6 de novembro, mas foram agora antecipadas para o dia 28 de outubro (próxima quarta-feira).

Era a candidatura de Noronha Lopes que pretendia que as eleições se realizassem a 6 ou a 7 de novembro.