Benfica anuncia a saída de Chaguinha no futsal

Chaguinha termina a ligação com o Benfica

O Benfica anunciou a saída Chaguinha depois de seis temporadas de águia ao peito. O ala brasileiro despede-se do clube da Luz, onde chegou em 2014.



"Fui muito bem recebido. Sempre ouvi falar da grandeza do Benfica, mas pessoalmente pude comprovar que é muito maior do que eu imaginava. A estrutura que se vê no Benfica e os cuidados que têm com os atletas são poucos os clubes no mundo que têm", explica o jogador ao site do Benfica.

Chaguinha lamenta não poder despedir-se com a conquista de mais um título de campeão nacional. "Não estava preparado para isso, o objetivo, e o ideal, era ser campeão nacional diante dos nossos adeptos. Sei que é uma situação difícil, mas tenho fé que tudo vai ficar bem. Acredito que em breve tudo vai voltar ao normal", explica o atleta.