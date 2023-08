Benfica contrata Anatoliy Trubin. Negócio pode chegar aos 11 milhões de euros

© SL Benfica

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Anatoliy Trubin. O guarda-redes ucraniano deixa o Shakhtar Donetsk e assina contrato com as águias até 2028 e fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Trubin custa 10 milhões de euros às águias, valor que pode ainda ascender mais um milhão, caso sejam cumpridos definidos entre os dois clubes. O Shakhtar fica ainda com 40% da mais-valia de uma eventual venda do guarda-redes.

No comunicado enviado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica específica que foi realizado um contrato por cinco temporadas (até 2028) e que o guarda-redes fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

O ucraniano vai concorrer com Odysseas Vlachodimos pela titularidade na baliza das águias, depois de ter cumprido 94 jogos em quatro temporadas no Shakhtar Donetsk.

Leia o comunicado:

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Anatolii Trubin, por um montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual acresce um valor de € 1.000.000 (um milhão de euros) pagos em função de objetivos pré-definidos.

Mais se informa que o FC Shakhtar Donetsk terá ainda direito a receber uma percentagem de 40% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.

Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros)."