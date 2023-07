Benfica anuncia regresso de Di Maria

Ángel Di Maria © Isabella Bonotto/AFP

Por Rui Oliveira Costa 05 Julho, 2023 • 19:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica anunciou esta quarta-feira o regresso de Ángel Di Maria, de 35 anos, ao clube da Luz. O argentino chega à equipa de Roger Schmidt, depois de ter representado as águias entre 2007 e 2010.

O anúncio foi feito nas redes sociais. Primeiro, o Benfica partilhou um vídeo com imagens de uma bandeira argentina e do Estádio da Luz. Pouco depois, surgiu a confirmação.

Bem-vindo de volta, Di María! pic.twitter.com/rgGoWsAYZ8 - SL Benfica (@SLBenfica) July 5, 2023

Na época passada, Ángel Di Maria representou a Juventus, onde fez 40 jogos, oito golos e sete assistências, mas foi com a seleção argentina que se elevou, ao conquistar o Mundial 2022.

⌛ pic.twitter.com/vlFC9LDHd4 - SL Benfica (@SLBenfica) July 5, 2023

Mais tarde, o Benfica anunciou que a apresentação do campeão do mundo vai ocorrer esta quinta-feira, junto à estátua de Eusébio no Estádio da Luz. A cerimónia começa às 19h04, numa alusão à data de fundação do clube.