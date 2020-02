Benfica anuncia parceria estratégica com San Francisco Giants

Luís Filipe Vieira fala sobre a parceria que vai "estreitar relações com um dos maiores representantes do desporto norte-americano" © João Girão / Global Imagens

A cerimónia de oficialização da parceria teve lugar no Museu Benfica - Cosme Damião, no Estádio da Luz, onde o vice-presidente do clube, Alcino António, se mostrou bastante satisfeito com a aliança estratégica entre as "duas instituições centenárias que estão viradas para o futuro".

O acordo entre os dois clubes "extravasa a vertente desportiva" e passa também pelas vertentes comerciais, tecnológicas e patrimoniais, inserindo-se no "plano de expansão que o Benfica iniciou há alguns anos".

O dirigente destaca ainda o facto de os Giants estarem instalados na Califórnia, região que é "muito cara" ao Benfica, por ter "uma grande comunidade portuguesa e benfiquista", o que já tinha levado ao estabelecimento de um acordo semelhante com a equipa de futebol americano San Francisco 49ers.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, explicou a importância desta parceria, que vai "estreitar relações com um dos maiores representantes do desporto norte-americano e trocar experiências que seguramente serão benéficas para os dois clubes".

"Estamos muito satisfeitos por termos encontrado um parceiro que tem uma história de sucesso, tal como nós. Partilhamos os mesmos valores e hoje damos um primeiro passo, ao aderir à Associação Internacional de Museus Desportivos", da qual o Benfica é membro fundador, disse o presidente dos Giants, Stephen Revertia.

Ambos são clubes de referência nos respetivos desportos, com o Benfica a ser o clube português com mais títulos nacionais no futebol e os San Francisco Giants com oito títulos da World Series no basebol.

Os Giants são o primeiro clube a representar o basebol e a MLB (Major League Baseball) na Associação Internacional de Museus Desportivos, juntando-se a clubes como Benfica, Real Madrid, Arsenal, Bayern Munique, Boca Juniors e San Francisco 49ers.