Benfica apresenta queixa contra Pinto da Costa por "condicionar arbitragens"

Por Cátia Carmo 21 Abril, 2023 • 14:58

O Benfica emitiu um comunicado esta sexta-feira a anunciar que apresentou queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, por "condicionar as arbitragens".

"O Sport Lisboa e Benfica informa que fez uma participação no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativa às declarações do presidente do FC Porto tornadas públicas na quarta-feira, dia 19 de abril. Declarações que visam condicionar as arbitragens neste final de campeonato e que, não tendo merecido ação do Conselho de Disciplina nas últimas 48 horas, justificam este procedimento do Sport Lisboa e Benfica", pode ler-se na nota do Benfica.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou na quinta-feira ter instaurado processos disciplinares à SAD dos dragões, ao administrador Vítor Baía e ao treinador Sérgio Conceição, depois das participações apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e pelo Benfica, líder da I Liga a seis rondas do fim.

Na última sexta-feira, durante a antevisão da receção do FC Porto ao lanterna-vermelha Santa Clara, da 28.ª ronda do campeonato, que os dragões venceram por 2-1, Sérgio Conceição tinha referido que "não pode haver dois pesos e duas medidas" por parte das equipas de arbitragem nas partidas que envolvam os dois primeiros colocados da prova.

Vítor Baía, antigo futebolista e atual administrador da SAD e vice-presidente dos azuis e brancos, pediu nesse mesmo dia que "não se repitam erros que influenciam resultados".

Na terça-feira, antes da viagem para Milão, onde o Benfica acabou afastado da Liga dos Campeões no dia seguinte, ao empatar com o Inter na segunda mão dos quartos de final (3-3), o presidente dos encarnados, Rui Costa, revelou que o clube tinha feito uma participação ao órgão disciplinar por alegada "pressão" do FC Porto sobre a arbitragem.

O FC Porto, segundo classificado, com 67 pontos, a quatro do Benfica, visita o Paços de Ferreira, 17.º, com 17, no sábado, às 20h30, no Estádio Capital do Móvel, em encontro da 29.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.