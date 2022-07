Benfica-Arouca abre o campeonato. Veja os dias e horários das duas primeiras jornadas

A Liga divulgou os dias e os horários das duas primeiras jornadas da I Liga © Hugo Delgado/Lusa

O jogo entre Benfica e Arouca, no Estádio da Luz, abre a I Liga de futebol de 2022/23 em 05 de agosto, uma sexta-feira, a partir das 20h15, informou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O organismo divulgou o programa das duas primeiras jornadas, com a antecipação do jogo do Benfica, que na semana seguinte, em 09 de agosto, disputará a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na primeira jornada, o campeão FC Porto entra em campo no sábado (06 de agosto), com a receção ao Marítimo, a partir das 20h30, enquanto o vice-campeão Sporting visita no domingo (07 de agosto) o Sporting de Braga, em jogo com início às 18h00.

Conheça o calendário completo das duas primeiras jornada

Sexta-feira, 5 de agosto

SL Benfica - FC Arouca, 20H15

Sábado, 6 de agosto

Rio Ave FC - FC Vizela, 15H30

Estoril Praia - Famalicão, 18H00

FC Porto - Marítimo, 20H30

Domingo, 7 de agosto

Santa Clara - Casa Pia AC, 14H30 (15H30 em Portugal continental)

SC Braga - Sporting CP, 18H00

Portimonense - Boavista FC, 20H30

Segunda-feira, 8 de agosto

Gil Vicente FC - FC P. Ferreira, 19H00

GD Chaves - Vitória SC, 21H15

Jornada 2

Sexta-feira, 12 de agosto

Casa Pia AC - SL Benfica, 20H15

Sábado, 13 de agosto

FC Famalicão - SC Braga, 18H00

Sporting CP - Rio Ave FC, 20H30

Domingo, 14 de agosto

Boavista FC - Santa Clara, 15H30

FC Vizela - FC Porto, 18H00

Vitória SC - Estoril Praia, 20H30

Segunda-feira, 15 de agosto

Marítimo - GD Chaves, 15H30

FC Arouca - Gil Vicente FC, 18H00

FC P. Ferreira - Portimonense, 20H30