Conheça os onzes do Benfica-Arouca no arranque da Liga

Benfica e Arouca dão o pontapé de saída na I Liga de futebol de 2022/23. Sob o comando do novo treinador, o alemão Roger Schmidt, os encarnados recebem o Arouca, no Estádio da Luz, a partir das 20h15, na expectativa de dar continuidade aos bons desempenhos e resultados obtidos na pré-época e na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na qual golearam por 4-1 os dinamarqueses do Midtjylland.

Manuel Mota é o árbitro da partida, assistido por Nuno Eiras e Jorge Fernandes. No VAR estão Vasco Santos e Rui Licínio.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Enzo, Florentino, Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

Onze do Arouca: De Arruabarrena; Tiago Esgaio, João Basso, Opoku, Quaresma; Moses, Busquets; Antony, Alan Ruiz, Arsénio; Mujica

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Vertonghen, Bah, Yaremchuk, Chiquinho, Weigl, Musa, Henrique Araújo e António Silva.

Suplentes do Arouca: Zubas, Morlaye Sylla, Bukia, Bruno Marques, Bogdan Milovanov, Soro, Kizza, Vitinho e Rafael Fernandes.