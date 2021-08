Por TSF 14 Agosto, 2021 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois do triunfo sobre o Spartak Moscovo, o Benfica regressou à Luz para a receção ao Arouca, jogo da 2.ª jornada da I Liga. Jorge Jesus voltou a surpreender e fez várias alterações na equipa, optando por mudar também o sistema tático.

O principal destaque estava no ataque, com a titularidade do reforço ucraniano Yaremchuk. E o jogador ex-Dínamo de Kiev esteve em destaque logo nos minutos iniciais.

Yaremchuk importunou a ação do guardião do Arouca, Vítor Braga, à entrada da área. O guarda-redes forasteiro foi ao chão e agarrou a bola com as mãos, o que não passou despercebido ao árbitro Manuel Mota. O juiz da partida mostrou vermelho direto, deixando o Arouca reduzido a dez unidades.

Depois da revisão das imagens televisivas, o VAR confirmou a decisão de Manuel Mota. Na sequência desta falta, Waldschmidt esteve perto de concretizar o livre direto.

Durante 38 minutos, Vlachodimos foi um mero espetador. O guardião encarnado assistiu ao domínio inegável da equipa encarnada e, depois de um contra-ataque, João Mário pegou na bola a meio campo, Yaremchuk fugiu pelo flanco esquerdo, tirou um adversário do caminho e serviu, no lado oposto, Waldschmidt que apontou o primeiro golo no jogo.

Em cima do intervalo, os encarnados aumentaram a vantagem na partida e desta vez o protagonista foi mesmo Yaremchuk. O avançado ucraniano apareceu sozinho na área, correspondendo da melhor forma a um cruzamento quase perfeito de Pizzi.

Nos descontos da primeira parte, o Benfica concedeu espaço ao Arouca, que assustou Vlachodimos. O guardião evitou um golo certo. Também Gilberto esteve em evidência, fazendo cortes importantes perto da baliza das águias.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Gil Dias; Pizzi, João Mário, Meite e Everton; Yaremchuk e Waldschmidt.

Onze do Arouca: Victor Braga; Thales, Basso, Velázquez e Qauresma; Pedro Moreira, Eugeni e Leandro Silva; Arsérnio, André Silva e Bukia.