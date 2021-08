Benfica arranca I Liga em Moreira de Cónegos

Jorge Jesus © EPA

O Benfica vai tentar dar seguimento este sábado ao bom arranque de temporada e vencer em casa do Moreirense, em jogo da primeira jornada da I Liga de futebol, marcado também pelo regresso dos adeptos.

Depois da moralizadora vitória em casa dos russos do Spartak Moscovo na quarta-feira, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos campeões, os 'encarnados' viram-se para o campeonato, que pretendem corra bem melhor do que na temporada passada, o qual concluíram no terceiro posto.

Pela frente surge um Moreirense habituado a complicar a vida aos 'grandes' do futebol português, principalmente quando atua na condição de visitado.

Além do Moreirense-Benfica, disputam-se este sábado mais dois jogos desta ronda inaugural do campeonato, com destaque para a deslocação do Sporting de Braga à Madeira para defrontar o Marítimo, enquanto, no outro jogo, o Arouca recebe o Estoril Praia, duas equipas que subira de divisão.

Na sexta-feira, o campeão nacional Sporting iniciou da melhor maneira a defesa do título, ao receber e vencer o Vizela por 3-0.

Resultados e programa da 1.ª jornada:

- Sexta-feira, 6 ago: Sporting - Vizela, 3-0.

- Sábado, 7 ago: Arouca - Estoril Praia, 12h45.

Moreirense - Benfica, 18h00.

Marítimo - Sporting de Braga, 20h30.

- Domingo, 8 ago: Vitória de Guimarães - Portimonense, 15h30.

Tondela - Santa Clara, 15h30.

FC Porto - Belenenses SAD, 18h00.

Paços de Ferreira - Famalicão, 20h30.

- Segunda-feira, 9 ago: Gil Vicente - Boavista, 20h15.