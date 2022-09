Benfica atento ao jovem grego Konstantinos Koulierakis

© paokfc.gr

Aos 18 anos, ​​​​​​​Konstantinos Koulierakis já joga na equipa principal do PAOK, que no plantel conta com os portugueses Vieirinha, Tiago Dantas, Nélson Oliveira, Rafa Soares e Filipe Soares.

O defesa central começou a formação no Chania, de onde saiu em 2017 precisamente para na equipa de Salónica. Nesta temporada, estreou-se na primeira equipa logo na jornada inaugural e já conta com cinco presenças oficiais.

O jornal grego "Sport24" adianta que o PAOK pede 15 milhões de euros para começar a negociar com os clubes que estejam interessados na compra do passe de Konstantinos Koulierakis.

O comentador de futebol da TSF, Tomás da Cunha, garante que Konstantinos Koulierakis "é um jogador com muito potencial e, por isso, está a ter oportunidades no plantel principal do PAOK e é já é uma das sensações do futebol grego. Nos próximos anos vai ganhar mais estatuto".

Sobre o valor para um possível negócio, o comentador da TSF refere "que é um jogador ainda muito jovem e que não valerá os 15 milhões de euros, apesar de ter muito potencial, mas ainda pouca utilização no contexto de futebol sénior".

Mesmo assim, Tomás da Cunha entende a observação do Benfica, "porque estamos a falar de um defesa central que joga na esquerda - é canhoto - tem muita elegância a sair a jogar, é forte na antecipação e compensa o espaço que surge nas costas. Depois, é preciso perceber que o Benfica tem muitas opções para jogar na direita, mas poucas soluções na esquerda", analisa, acrescentando que "este jovem grego pode ser um negócio de futuro e por isso o Benfica pode ter aqui um alvo interessante".

A imprensa grega revela que o Benfica não está sozinho nestas observações a Konstantinos Koulierakis. O defesa central também é seguido pelo Milan, Eintracht Frankfurt, Ajax e Borussia Dortmund.