Benfica avança por Kamada para fugir à concorrência

Por Miguel Jorge Fernandes 27 Abril, 2023 • 10:35

O Benfica está na frente da corrida para contratar o internacional japonês Daichi Kamada, do Eintracht Frankfurt.

Tal como a TSF avançou no último mercado de verão, Kamada esteve muito perto de assinar contrato com o Benfica, mas o negócio acabou por não avançar. A imprensa alemã escreve agora que os encarnados nunca desistiram de Kamada, e que o dossier está nas mãos do presidente Rui Costa.

Agora em final de contrato como clube alemão, o médio ofensivo japonês pode chegar à Luz a custo zero. Kamada termina contrato com o E. Frankfurt no final desta temporada.

O jornal Bild escreveu esta semana que Kamada já recusou um convite do Borussia de Dortmund, com prémio de assinatura de 12 milhões de euros.

O internacional pela seleção do Japão, tem 26 anos. Esta temporada já fez 40 jogos, tem 13 golos marcados e já fez cinco assistências para golo.