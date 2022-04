Por Clara Maria Oliveira 09 Abril, 2022 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica recebe, este sábado, a B SAD, no Estádio da Luz, num encontro referente à 29.ª jornada da I Liga. Após duas derrotas consecutivas, primeiro com o Braga, para o campeonato e, depois, com o Liverpool, para a Liga dos Campeões, as águias procuram voltar aos triunfos perante os seus adeptos.

No início do jogo, os visitantes mostraram alguma agressividade na marcação ao portador da bola. O Benfica tentou assumir logo as rédeas do encontro, mas a B SAD estragou eventuais planos dos encarnados.

Aos três minutos, Afonso Sousa aproveitou alguma falta de comunicação da defesa das águias. O médio partiu para o contra-ataque, passou a bola a Rafael Camacho na ala e, num lance relâmpago entre dois internacionais jovens por Portugal, Camacho devolveu a cortesia e Afonso Sousa estava pronto a abrir o marcador, solto na grande área. Estava feito o 1-0 na Luz.

Depois do golo sofrido, foi a vez de o Benfica pressionar o adversário. Ao passar do minuto 22, a B SAD tentou construir desde trás, com um lance a começar nos pés do guarda-redes Luís Felipe e passando pela defesa dos azuis, mas Taarabt antecipou-se e recuperou a posse, encontrando Darwin que, com uma receção orientada, desorientou a defesa contrária e fez o empate.

Antes do intervalo, Everton teve nos pés o golo que daria a vantagem ao Benfica pela primeira vez na tarde deste sábado. Num ressalto após um primeiro ensaio de Darwin Nuñez, o brasileiro rematou ao poste da baliza adversária. Pouco depois, foi a vez de Rafael Camacho voltar a causar um frisson no Estádio da Luz, confirmando a intensidade apresentada por ambas as equipas na primeira parte, que terminou empatada a um golo.

No regresso dos balneários, o Benfica começou como terminou a primeira, com mais oportunidades para chegar à reviravolta no marcador. Depois de ameaçar, a vantagem dos encarnados chegou no minuto 54.

Num lance trabalhado desde a defesa, Valentino Lázaro deixou a ala e chegou com a bola chegou ao meio-campo, onde passou a Adel Taarabt. O marroquino, numa segunda oportunidade de passe, voltou a encontrar Darwin, que assim bisou no encontro.

Quatro minutos depois, o 3-1 do Benfica foi, novamente, com sotaque espanhol do Uruguai. Tal como na primeira volta da I Liga, Darwin voltou a assinar um hat-trick frente à B SAD e ultrapassou a marca de 30 golos durante e época de 2021/22.

Onze do Benfica: Odysseas Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Morato e Lázaro; Diogo Gonçalves, Meite, João Mário, Adel Taarabt e Everton; Darwin Nuñez

Onze da B SAD: Luiz Felipe; Carraça, Yohan Tavares, Cafu Phete e Calila; Sithole e Braima Sambú; Camacho, Afonso Sousa, Baraye; Safira.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Seferovic, Yaremchuk, Rafa, Gil Dias, Paulo Bernardo, Tomás Araújo e Gonçalo Ramos

Suplentes da B SAD: João Monteiro, Nilton, Pedro Nuno, Danny, Chima, Camará, Sandro, Tomás Castro e Licá