Benfica bate SC Braga e conquista a Taça da Liga feminina

O Benfica venceu este sábado o SC Braga por 3-1 e conquistou a Taça da Liga de futebol feminino.

A equipa minhota ainda esteve em vantagem, com um golo de Caroline Kehrer, mas Carole Costa, de penálti, empatou em cima do intervalo. No segundo tempo, as águias superiorizaram-se e levaram a taça para casa graças a dois golos de Nycole Raysla.

É a terceira conquista do Benfica na Taça da Liga em quatro edições, depois de ter ganho a competição em 2019/2020 e 2020/2021. O SC Braga foi a outra equipa a vencer a competição, neste caso em 2021/2022.