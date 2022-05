Benfica bate Wisla Plock e está na final da Liga Europeia de andebol

É a primeira vez que o Benfica chega à final da competição © Global Imagens (arquivo)

O Benfica qualificou-se este sábado para a final da Liga Europeia de andebol, marcando encontro com os alemães do Magdeburgo, ao bater nas meias-finais os polacos do Wisla Plock por 26-19, na Altice Arena, em Lisboa.

No segundo encontro da 'final four', a formação 'encarnada', que procura o primeiro troféu europeu, depois de ter sido finalista vencida da Taça Challenge em 2010/11 e 2015/16, já liderava ao intervalo por 10-8.

Na final, às 18:00 de domingo, o Benfica vai defrontar o Magdburgo, campeão em título e vencedor de quatro troféus (1998/99, 2000/01, 2006/07 e 2020/21), que na primeira meia-final bateu os croatas do RK Nexe por 34-29.