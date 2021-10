Nulo na Luz. Benfica 0-0 Bayern (intervalo)

Por Guilherme de Sousa 20 Outubro, 2021 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica procura a segunda vitória na Liga dos Campeões, mas pela frente tinha um adversário de peso, uma das mais poderosas equipas do mundo, o Bayern de Munique.

O colosso alemão regressava a um palco onde foi muito feliz. Nas redes sociais, fez questão de recordar as boas memórias da Luz, palco onde se sagrou campeão europeu há dois anos.

Perante milhares de adeptos encarnados nas bancadas, o jogo começou o Bayern no ataque. Logo no segundo minuto, a equipa de arbitragem assinalou um fora de jogo aos avançados bávaros. Três jogadores apareceram na cara de Vlachodimos: Lewandowski ainda rematou, mas o lance foi de forma imediata anulado.

Nos primeiros minutos do encontro, os homens mais avançados criaram muitas dificuldades à defensiva encarnada. A equipa de Munique fazia uma pressão muito alta, recuperando as bolas ainda no meio campo.

Aos oito minutos de jogo, o Bayern esteve muito próximo de inaugurar o marcador. No flanco esquerdo, Coman cruzou para dentro e Lewandowski subiu mais alto que Vertonghen e cabeceou para uma defesa por instinto de Vlachodimos.

Só aos 12 minutos é que o Benfica contrariou a estratégia alemã e chegou à área de Neuer com perigo. Rafa fugiu à marcação pelo flanco direito, foi à linha cruzar e Yaremchuk tentou cabecear, mas com dificuldade. Na sequência do lance, o avançado ucraniano caiu mal e o jogo foi interrompido por breves minutos para assistência médica ao 15 das águias.

O jogo ficou repartido, com ambas as equipas a explorar a velocidade como forma de chegar às áreas. O Benfica conseguiu ir criar algumas dificuldades ao Bayern, mas sem conseguiu concretizar.

Os lances com maior perigo pertenciam, contudo, ao emblema alemão. Em cima da meia hora, o francês Coman, teve espaço junto ao bico da área e rematou para boa defesa de Vlachodimos, que se mostrava seguríssimo.

Aos 31 minutos, depois de um corte para a frente, o Benfica teve nos pés uma chance de se colocar na frente do marcador. Darwin teve espaço, entrou na área, tirou um adversário do caminho e conseguiu rematar para uma grande defesa de Manuel Neuer.

O Bayern recompôs-se e voltou a assustar Vlachodimos. Sabitzer recuperou a bola a meio campo e serviu Sané que, em zona frontal, rematou ao lado da baliza encarnada. A bola rasou o poste direito do guardião das águias.

Em cima do intervalo, o Bayern fez mexer as redes do Benfica, mas o lance foi anulado. Coman entrou na área, Otamendi falha o corte e Lewandowski desvia a bola para o fundo da baliza. No entanto, o avançado polaco usou o braço para rematar e o golo foi anulado pelo videoárbitro.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; André Almeida, João Mário, Weigl, Grimaldo; Rafa Silva, Yaremchuk, Darwin.

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Everton, Meité, Diogo Gonçalves, Pizzi, Radonjic, Taarabt, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos, Morato, Ferro.

Onze do Bayern: Neuer, Upamecano, Süle, Pavard, Kimmich, Sabitzer, Hernández, Sané, Coman, Müller e Lewandowski;

Suplentes: Früchtl, Richards, Gnabry, Choupo-Moting, Sarr, Roca, Nianzou, Tolisso, Musiala, Stanisic.

Árbitro: Ovidiu Haţegan (Roménia)

Assistentes: Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe.

VAR: Pol van Boekel (Países Baixos).