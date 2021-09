Conheça os onzes de Benfica e Boavista

© Sergey Dolzhenko/EPA

O Benfica, líder do campeonato e 100% vitorioso, tenta responder na receção ao Boavista aos triunfos de FC Porto e Sporting. No dia de encerramento da sexta jornada da Primeira Liga, os encarnados procuram o sexto triunfo no campeonato. Já o Boavista, sexto provisoriamente, com oito pontos, chega à Luz num ciclo de quatro jogos consecutivos a pontuar - duas vitórias e dois empates -, depois de uma entrada a perder em Barcelos.

Onze do Benfica: Vlachodimos: Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Yaremchuk e Darwin.

Onze do Boavista: Bracali; Nathan, Jackson Porozo, Abascal; Malheiro, Makouta, Sebastián Pérez, Hamache; Sauer, Gorré e Musa.

O jogo é arbitrado por Hugo Miguel, assistido por Bruno Jesus e Nuno Pereira. No VAR está Vasco Santos.

Suplentes do Benfica: Helton, Lazaro, Morato, Everton, Meïté, Pizzi, Gedson, Rodrigo Pinho, Gonçalo Ramos.

Suplentes do Boavista: Beiranvand, Marcelo Djaló, Guito, Filipe Ferreira, Reisinho, Reymão, Yusupha Njie, Ntep, Luís Santos.