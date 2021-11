Por Cátia Carmo 07 Novembro, 2021 • 20:28 Partilhar este artigo Facebook

Logo ao terceiro minuto de jogo, Darwin surgiu na direita a cruzar e atirou em balão para o segundo poste, onde estava Grimaldo que, solto de marcação, atirou de cabeça para o primeiro da partida.

Em resposta ao golo madrugador do Benfica, o Braga recuperou a bola e colocou-a rapidamente em Ricardo Horta, que fugiu com espaço pela direita do ataque e, com um remate cruzado, empatou.

Ao minuto 37, Grimaldo, pela esquerda, rematou cruzado. A bola foi defendida por Matheus mas, na recarga, Darwin estava no sítio certo para marcar e não desperdiçou. As águias chegavam novamente à vantagem.

Ainda antes do intervalo, a três minutos dos 45', Rafa conduziu o contra-ataque, entregou a Everton e este devolveu ao camisola 27, que tirou Diogo Leite do caminho e rematou certeiro perante o guarda-redes Matheus.

Exatamente seis minutos depois do primeiro golo de Rafa, Everton lançou a corrida do jogador português, que ganhou ao seu opositor e, ao chegar à área, finalizou com qualidade.

Já rola a bola no Estádio da Luz! Logo aos 2 minutos de jogo, na sequência de um passe teleguiado de Darwin, Grimaldo inaugurou o marcador de cabeça! Melhor começo para o Benfica era impossível. Primeiro golo no primeiro ataque da partida.

Exatamente dez minutos depois do primeiro golo, Ricardo Horta empata, cirúrgico na desmarcação. Ainda se desconfiou que pudesse ter existido fora de jogo, mas o VAR analisou o lance e validou o tento. Está feita a resposta do Braga ao golo madrugador das águias.

Aos 23 minutos, sai João Mário, com problemas físicos, e entra Paulo Bernardo, que se estreia na Liga. Aos 27 minutos, cruzamento de Paulo Bernardo, a sair de entre dois adversários, mas depois o remate sai ao lado do alvo.

Uma grande defesa de Vlachodimos, aos 29 minutos, a impedir a cambalhota no marcador por parte do Braga. Aos 35 minutos, nova queda, agora no Braga. Castro queixa-se da cabeça, após choque com Morato.

Aos 37 minutos, Darwin empurra a bola para o fundo da baliza do Braga, após uma defesa incompleta de Matheus. Está reposta a vantagem do Benfica no marcador. É o oitavo golo do internacional uruguaio esta temporada.

Numa fulminante jogada de contra-ataque da equipa encarnada, aos 42 minutos, Rafa finaliza da melhor forma e faz o 3-1 para o Benfica.

Sete minutos depois, Rafa bisou. É o oitavo golo do jogador na temporada, igualando Darwin. O golo de Rafa está a ser analisado pelo VAR. Enquanto o árbitro analisa o lance, Artur Soares Dias pede uma maca para Sequeira, que está caído após um choque com Everton, no lance do 4-1. Francisco Moura entra para o lugar de Sequeira.

Intervalo no Estádio da Luz após uma primeira parte de muitos golos.

Recomeça o jogo.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Everton e Darwin.

Onze do Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Diogo Leite e Sequeira; Fabiano, Al Musrati, Castro e Galeno; Lucas Piazon, Abel Ruiz e Ricardo Horta.

Suplentes do Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Morato, Meite, Pizzi, Paulo Bernardo, Seferovic, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Braga: Tiago Sá; Yan Couto, Francisco Moura, Bruno Rodrigues, André Horta, Lucas Mineiro, Mario González, Iuri Medeiros e Vítor Oliveira.