Benfica cancela antevisão de Jorge Jesus à Taça da Liga

O Benfica cancelou a conferência de imprensa do treinador Jorge Jesus, de antevisão à meia-final da Taça da Liga de futebol, marcada para esta terça-feira, devido ao número de casos de infeção pelo novo coronavírus na equipa.

"No seguimento do número de casos detetados nos últimos testes realizados no Benfica Campus, e com o intuito de restringir os contactos sociais no centro de estágio, o Benfica cancela a conferência de imprensa marcada para as 14h00", lê-se no comunicado dos 'encarnados'.

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, tinha agendada para esta terça-feira, no Seixal, a antevisão ao embate com o Sporting de Braga, marcado para quarta-feira, em Leiria.

Já na manhã desta terça-feira, o Benfica informou da deteção de 17 novos casos de infeção pelo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, nos testes realizados no sábado, aguardando uma decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a participação da equipa de futebol nas competições.

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de Covid-19 entre staff, equipa técnica e jogadores. Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias", pode ler-se numa nota publicada hoje no sítio oficial dos 'encarnados'.

