Benfica chega a acordo para a contratação de Schjelderup

O Benfica garantiu o segundo reforço do dia vindo de campeonatos nórdicos: depois de já terem fechado Casper Tengstedt, as águias conseguiram, sabe a TSF, acordo para a transferência de Andreas Schjelderup, norueguês de 18 anos que chega do Nordsjælland.

Com dez golos em 17 jogos, o atacante nascido em 2004 "tem coisas que se encaixariam, neste momento, no jogo que o Benfica tem demonstrado". A avaliação é de Frederico Pereira Morais, treinador adjunto do Sarpsborg 08, no principal escalão do futebol da Noruega.

"É um driblador, consegue criar e superar situações de um contra um, tem-se dito que o Benfica precisa de jogadores com essas características", algo que o clube terá encontrado no norueguês que despertou também o interesse do Liverpool.

Nas palavras deste treinador português, é "quase um Simão Sabrosa de outros tempos", um jogador que "vem para dentro" a partir da linha em diagonais.

Ao que a TSF apurou, Schjelderup é esperado nos próximos dias em Lisboa.

Tengstedt já está a caminho da capital portuguesa após ter deixado o estágio do Rosenborg.