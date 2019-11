Samu festeja o golo marcado aos seis minutos © Miguel Pereira/Global Imagens

Onze do Vizela: Cajó, João Pedro, Aidara, Matheus, Kiki, Zag, Ericson, Samu Cann, Diogo Ribeiro e Kiko Bondoso.

Onze do Benfica: Zlobin, André Almeida, Jardel, Ferro, Grimaldo, Samaris, Pizzi, Gabriel, Jota, Chiquinho e Raúl de Tomás.

O Vizela mostra personalidade e começa o jogo a pressionar alto. O ataque dos encarados é ocupado por Jota na esquerda e Chiquinho surge no corredor central, próximo de De Tomás

Golo do Vizela marcou Samu aos 6 minutos. Um grande golo em que o jogador minhoto rematou à vontade, lance bem trabalhado conduziu a bola com o pé direito foi ganhando espaço e rematou forte. Início surpreendente em Vizela.

Livre perigoso para o Benfica. Raúl de Tomás é derrubado à entrada na área. Na marcação da falta, Grimaldo atira por cima. Estão decorridos dez minutos de jogo.

O Vizela continua a deixar o Benfica em sentido. Remate cruzado de Diogo Ribeiro sai ao lado.

Primeiros 20 minutos com sinal mais para o Vizela.

Ericson médio defensivo, cabo-verdiano, do Vizela foi expulso por acumulação de amarelos, após derrubar Pizzi, aos 26 minutos. Pouco antes tinha visto o primeiro amarelo após travar Chiquinho quando o benfiquista tentava sair para o contra-ataque.

Minutos depois num rápido contra-ataque, Cann surge pela esquerda e remata para a defesa de Zlobin, que segura a dois tempos.

Quase em cima do intervalo, o treinador Álvaro Pacheco e o diretor Pedro Albergaria vêm cartão amarelo por protestos no banco do Vizela.

O Benfica parece agora tomar a iniciativa de jogo, mas expõem-se aos contra-ataques dos minhotos.

Resultado surpresa ao intervalo, os minhotos, reduzidos a dez jogadores, vão para o intervalo em vantagem no marcador. A interrupção do campeonato parece ter feito mal ao Benfica.

Enquanto as equipas estão no descanso, Carlos Vinícius vais aquecendo do lado das águias.

Bruno Lage deixou Samaris no balneário e fez entrar o ponta-de-lança brasileiro para a 2.ª parte. Vinícius junta-se a Raúl de Tomás na frente e faz Chiquinho recuar no terreno.

O primeiro remate, dos segundos 45 minutos, pertence ao Vizela, mas Diogo Ribeiro atira para fora. O ritmo continua intenso, mas o Benfica mostra dificuldades para criar perigo.

Exibição desinspirada de Gabriel, o médio brasileiro tem perdido muitas bolas e fez vários passes sem nexo.

O Benfica aumenta a pressão e vai encostando os minhotos, mas não consegue criar lances perigosos.

Aos 69 minutos, Pizzi lançou Jota na direita que cruzou e na pequena área, De Tomás só teve que encostar para o empate. Um golo fácil para o espanhol.

Bom trabalho Caio Lucas, que entrou para o lugar de Gabriel, cum um cruzmanento para Vinícius, mas de cabeça, o brasileiro atira à baliza e vê Cajó que defender para canto.

O golo da vitória veio do banco. Aos 86 minutos, Caio Lucas com grande passe para Vinícius. De pé esquerdo o brasileiro não perdeu a oportunidade.