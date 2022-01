Benfica com seis regressos e sem Everton para jogo com Moreirense

O Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 40 pontos, recebe este sábado o Moreirense © LUSA

O regresso de cinco futebolistas recuperados de infeção pelo coronavírus, e a ausência de Everton, que teve um teste com resultado positivo, são os destaques nos convocados do Benfica para o jogo deste sábado com o Moreirense.

O guarda-redes Vlachodimos, o defesa Vertonghen, os médios Pizzi e Meité e o avançado Yaremchuk regressaram às opções do treinador Nélson Veríssimo para o encontro da 18.ª jornada da I Liga, tal como o lateral André Almeida, que esteve suspenso na partida anterior, ante o Paços de Ferreira (vitória por 2-0).

Em sentido contrário, o extremo Everton será o grande ausente do embate deste sábao, com início às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, saído da lista de 20 convocados, publicada no sítio oficial do Benfica na Internet, tal como Svilar, Ferro, Gil Dias, Gedson Fernandes e Taarabt.

O Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 40 pontos, recebe este sábado o Moreirense, 15.º, com 15 pontos, na 18.ª jornada da prova, primeira da segunda volta, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

Lista de 20 convocados do Benfica:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

- Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Morato, Grimaldo, Gilberto e Valentino.

- Médios: Weigl, Diogo Gonçalves, Pizzi, Meite, Rafa, João Mário e Paulo Bernardo.

- Avançados: Darwin, Seferovic, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.