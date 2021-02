Darwin perto do golo. Farense 0-0 Benfica (1.ª parte)

© EPA

Depois de dois empates para o campeonato e Liga Europa, o Benfica deslocou-se ao Algarve para defrontar o Farense. Para este encontro da 20.ª jornada da I Liga, os encarnados apareceram com várias alterações na equipa.

Regressando ao habitual 4-4-2, Jorge Jesus mudou os laterais, dando a titularidade a Gilberto e Nuno Tavares. Já no meio campo, Gabriel substituiu o castigado Julian Weigl. Grimaldo, Pedrinho e Waldschmidt começaram o jogo no banco. Do outro lado, o treinador dos algarvios, Jorge Costa promoveu alterações na defesa e ataque.

Nos minutos iniciais, o Benfica apresentou uma forte dinâmica ofensiva. A formação de Jorge Jesus explorava as linhas laterais para a subida de Gilberto e de Nuno Tavares. Sem um médio criativo, as águias conseguiram também explorar o espaço interior através de Rafa Silva.

Aos oito minutos, Darwin aproveitou o espaço concedido à entrada da área do Farense para ensaiar a meia distância. O remate assustou o guardião Defendi.

Na resposta, o Farense aproveitou um mau passe da equipa encarnada. Lucca isolou Pedro Henrique, que apareceu isolado na cara de Helton Leite. O guardião brasileiro fez uma excelente defesa, negando o primeiro golo do jogo à equipa da casa.

O jogo estava dinâmico face a muitas perdas de bola de ambas as equipas. Aos 18 minutos, Gabriel abriu o jogo para o lado esquerdo. Everton tabelou com Seferovic e o extremo brasileiro rematou, obrigando Defendi a voar para manter a baliza inviolável.

Onze do Farense: Rafael Defendi; Bura, André Pinto, Eduardo Mancha, Fábio Nunes; Amine Oudrhiri, Lucca; Licá, Gauld, Madi Queta; Pedro Henrique.

Suplentes: Hugo Marques, Abner, Cássio Scheid, Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Hugo Seco, Stojiljković, Mansilla, Djalma.

Onze do Benfica: Helton, Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Nuno Tavares; Rafa, Gabriel, Taarabt e Everton; Seferovic e Darwin.

Suplentes: Vlachodimos, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Cervi, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Pedrinho, Waldschmidt.

Os encarnados empataram na última jornada (1-1) frente ao Moreirense e a meio da semana pelo mesmo resultado com o Arsenal, na Liga Europa. O jogo está marcado para as 20h15 e tem arbitragem de Hugo Miguel.